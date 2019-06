Es brauchte keine großen Anstrengungen, damit der Schweiß in Strömen floss. Mit lockeren Passübungen und dem allseits beliebten Kreisspiel "Rondo" brachte Torsten Ziegner die 24 Profis – darunter die bislang sechs Neuzugänge – in Wallung. Währenddessen blickte Sportdirektor Ralf Heskamp im ausführlichen Gespräch vor der MDR-Kamera auf die kommenden Wochen mitsamt der dazugehörigen Aufgaben.



Die Maßgabe an die Rot-Weißen ist so klar wie anspruchsvoll: "Hinten stabil bleiben und vorne durchschlagskräftiger werden, darauf liegt unser Fokus", bekannte Heskamp. Kein Kontrahent der Vorsaison unterbot die Hallenser Defensive bei den Gegentoren (34 in 38 Spielen), allerdings tat sich die Mannschaft vor dem gegnerischen Kasten zu oft schwer – traf lediglich 47 Mal, blieb in acht Partien ohne eigenen Torerfolg.