Der Hallesche FC hat die Planungen auf der Torhüterposition für die bevorstehende Drittliga-Saison abgeschlossen. Neben dem neu verpflichteten U20-Nationaltorwart Felix Gebhardt wird Daniel Mesenhöler beim HFC verbleiben und den Kampf um die Nummer eins aufnehmen. Mit Luca Bendel komplettiert ein 18-jähriges Talent aus dem eigenen Nachwuchs das Trio zwischen den Pfosten. Beide unterschrieben Verträge bis Juni 2023, wie der HFC am Sonntag (12.06.2022) mitteilte.

"Die nunmehrige Konstellation auf der Torhüterposition ist ideal für den HFC", erklärte Sportdirektor Ralf Minge. "Mit Daniel Mesenhöler konnten wir einen erfahrenen, zuverlässigen und menschlich integren Keeper an uns binden, der stets mit Leistung und einem hervorragenden Rollenverständnis überzeugt hat."

Der 26-Jährige war zur abgelaufenen Saison an die Saale gewechselt und kam zu acht Einsätzen. Zuvor hatte Mesenhöler unter anderem für den MSV Duisburg und Union Berlin in der 2. Bundesliga in insgesamt 41 Spielen das Tor gehütet.