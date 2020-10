"Wir reagieren mit diesem Transfer einerseits auf die aktuelle Verletzungsmisere mit fünf fehlenden Abwehrspielern, andererseits bekommen wir einen gestandenen Profi mit nachgewiesenen Fähigkeiten bei der Organisation und Führung der Defensive hinzu", erklärte Sportdirektor Ralf Heskamp in einer Pressemitteilung am Dienstag (20. Oktober). Vucur erhält beim HFC einen Vertrag bis zum Saisonende.

Vucur im Trikot des FC Erzgebirge Aue. (Archiv) Bildrechte: imago/Picture Point

Der Hallesche FC ist für den 28-jährigen Innenverteidiger die dritte Station in Deutschland. In der Saison 2014/15 spielte Vucur zunächst für Erzgebirge Aue (30 Einsätze), anschließend lief er vier Jahre für den 1. FC Kaiserslautern (88 Einsätze) auf. Insgesamt kommt der gebürtige Salzburger auf 117 Spiele in der 2. Bundesliga. Darüber hinaus absolvierte er 32 Erst- und 47 Zweitliga-Einsätze in Österreich.