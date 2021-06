Zimmerschied durchlief die Jugendabteilungen des FC Bayern München und der SpVgg Unterhaching. Zwischen 2017 und 2020 spielte er für den VfR Garching in der Regionalliga Bayern, ehe es in nach Österreich zog. Beim FC Dornbirn machte der 22-jährige Mittelfeldspieler in der vergangenen Spielzeit mit je sieben Toren und Assists in 28 Spielen auf sich aufmerksam. Leistungen, die ihm offenbar auch einen Platz auf dem Einkaufszettel des HFC beschert haben.