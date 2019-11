Die ersten Minuten gingen klar an die Hallenser, die sofort das Zepter in die Hand nahmen und zielstrebig Richtung Jenaer Tor steuerten. Die Gastgeber standen unter Druck und waren zunächst nur mit Abwehraufgaben beschäftigt. Gefahr strahlten die HFC-Kicker speziell bei Eckstößen aus, der dritte war dann der Ausgangspunkt für den Hallenser Führungstreffer. In der zehnten Minute brachte Bentley Baxter Bahn die Kugel in den Strafraum, Pascal Sohm stand bereit und köpfte wuchtig zum 1:0 ein.



Nach dem Rückstand schüttelten sich die Jenaer und legten ihre Passivität ab. Dominik Bock hatte postwenden die Chance zum Ausgleich, der Ball strich aber haarscharf über die Latte des HFC-Kastens. Auch ein Schuss von Raphael Obermair wenig später war letztendlich zu schwach und Halles Keeper Kai Eisele konnte aufnehmen. Es ging ordentlich zur Sache, die Teams lieferten sich packende Zweikämpfe in einer mittlerweile ausgeglichenen Partie. Die Hallenser verwalteten nunmehr ihren Vorsprung, Jena fehlte die Präzision im Abschluss. So ging es mit dem knappen 1:0 für die Gäste in die Kabinen.

Jenas Ole Käuper im Zweikampf mit Halles Jonas Nietfeld. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel