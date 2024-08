Und sogar Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz konnte der Reise nach Dresden etwas Positives abgewinnen. Der durch sein emotionales Auftreten umstrittene Coach, der nach einer Roten Karte in Dresden nur auf der Tribüne saß, lobte die Atmosphäre: "Ich bin hier sehr angenehm behandelt worden. Das ist selten so respektvoll wie hier in Dresden." Und so hat auch der Coach der Gäste etwas mitnehmen können von der ganz besonderen Atmosphäre in Dresden.