Schlechte Nachricht für den 1. FC Magdeburg. Nachdem sich Abwehrspieler Timo Perthel im Training eine schwere Verletzung am linken Knie zugezogen hat, musste sich der 31-Jährige am Montag (28. September) einer Operation unterziehen. Diese verlief nach Angaben des Vereins zwar positiv, die Ausfallzeit des linken Verteidigers ist jedoch erheblich. Rund vier Monate kann Trainer Thomas Hoßmang nicht auf die Dienste des ehemaligen U20-Nationalspielers zurückgreifen. Damit ist die Hinrunde für Perthel so gut wie gelaufen.