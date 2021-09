Fanforscher Prof. Harald Lange von der Universität Würzburg meint zu dieser Entwicklung: „Durch die Bank lässt sich feststellen, dass die Bedeutung des Fußballs über alle Fangruppen hinweg eine oberflächlichere geworden ist. Es war für mich aber überraschend, dass diese Abwendung auch in der 3. und 4. Liga so stattgefunden hat. Da hätte ich vermutet, dass es nicht so dramatisch wird.“ Dabei hatte der Experte selbst mit seiner These Ende November letzten Jahres im MDR prognostiziert, dass die Fans sich nach Corona im großen Fußball millionenfach abwenden. Nun sieht er sich in ersten Indizien bestätigt: „Mit Blick auf die Bundesliga und 2. Liga konnten die knapp bemessenen Kontingente trotz eineinhalbjähriger Fan-Abstinenz bisher oft nicht verkauft werden. Einige Klubs bleiben auf den Karten sitzen.

Fanforscher Prof. Harald Lange von der Universität Würzburg sieht die Bedeutung des Fußballs schwinden. Bildrechte: Harald Lange In Analysen von Social-Media-Aktivitäten bemerkt man, dass sich das Verhältnis zwischen Fans und Fußball abkühlt. Die Lebenswirklichkeit zwischen dem abgehobenen Profigeschäft mit seinen hohen Millionen-Beträgen und dem normalen Alltag des allgemeinen Fußball-Anhängers ist zu groß geworden.“ Dazu käme die Entemotionalisierung. „Der Fan hat gemerkt, dass es ihm reicht, auch im Fernsehen eine Zusammenfassung zu schauen. Dass er auch die Bundesliga-Konferenz ansehen und parallel etwas anderes zuhause machen kann. Live muss quasi gar nicht sein.“ Bei allen Argumenten weiß Lange: „Die Zahlen in der Regionalliga wie bei Lok Leipzig sind schon erstaunlich.“

Die Probstheidaer sind der dritte große Verlierer, fielen von 3.225 auf 2.595 durchschnittliche Besucher – ein Rückgang von einem Fünftel. Lok reagierte mit einer Sofort-Maßnahme. Nach einem entsprechenden Vorstandsbeschluss verkündete der Kultklub: „Gerade Schüler und Studenten haben in den letzten Monaten besonders unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. Daher ist zu allen Regionalligapunktspielen der aktuellen Saison der Eintritt für alle bis 18 Jahre sowie für Studenten zur Gegengerade und allen Kurvenbereichen kostenlos.“

Als einzige Ausnahme wurde das Derby-Heimspiel gegen Chemie Leipzig definiert, sonst sind alle Ost-Kracher wie gegen Cottbus oder Chemnitz inbegriffen. Die Gratis-Karten der Blau-Gelben sind auch deshalb bemerkenswert, weil es rund um das Aufkommen von RB Leipzig ab 2009 schon Überlegungen bei den Probstheidaern gab, günstigere Angebote für junge Fans zu machen. Da man damals aber wirtschaftlich auf keine Einnahmen verzichten konnte, wurde der Plan nicht weiter verfolgt. Nun schaut man dem Problem wie in Chemnitz anders in die Augen. Der CFC erwägt eine Kartenaktion mit zwei Tickets zum Preis von einem. Der allgemeine Zuschauerrückgang hat auch den 1. FC Lok Leipzig hart getroffen. Knapp ein Fünftel der Zuschauer bleiben bislang dem Stdion fern. Bildrechte: IMAGO / Picture Point

„Die Geschäftsführung des Chemnitzer FC und Lok Leipzig stehen vorm gleichen Rätsel“, meint Sportwissenschaftler Prof. Harald Lange, der den Erfolg der Ticketgeschenke nicht direkt voraussagen kann. Dennoch glaubt er, dass Lok einen richtigen Aspekt angeht. So betont der 52-Jährige generell: „Die Fankultur ist in einem Umbruch. Anhänger wachsen aus diesem Lebensabschnitt heraus, werden ruhiger, sind nicht mehr ganz so aktiv. Das gab es schon immer.



Durch das einschneidende Erlebnis Corona ist aber der Fan-Nachwuchs jetzt quasi weggebrochen. Bisher war es bei den Ultras ein Selbstläufer, sie haben sich allein etabliert. Nun sind gerade die aktiven Fanszenen auch aufgrund der personalisierten Tickets mit der Stadion-Rückkehr zurückhaltend. Das heißt, sie bieten interessierten Jugendlichen gar keinen attraktiven Anknüpfungspunkt.“

Brisant: Ausgerechnet Loks Stadtrivale Chemie Leipzig ist mit Hansa Rostock der einzige Ex-DDR-Verein, der seine Zuschauerzahlen trotz Pandemie steigern konnte. So lösten die Leutzscher den FCL mit 3.479 Fans im Schnitt (gegenüber 3.113 vor der Pandemie) als Nummer zwei bei den Zuschauern in Fußball-Leipzig ab. Während in Rostock die Euphorie um den Zweitliga-Aufstieg das Wachstum offensichtlich begünstigte, ist es bei Chemie wohl auf den besonderen Zusammenhalt bei den Grün-Weißen in der Krise zurückzuführen.

So ordnet Prof. Lange ein: „Chemie ist ein wunderbares Beispiel, wie ein Verein von seinem Umfeld, seinem Stadtteil und den Fans eine Bedeutung erlangt und nicht durch einen großen Investor, der irgendwo hinkommt, und erst durch Erfolg Anhänger anzieht.“ Grund zum Jubeln für die BSG Chemie Leipzig. Trotz Corona kommen in der neuen Saison durchschnittlich deutlich mehr Zuschauer ins AKS. Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche

Dass die Pandemie den Zuschauer-Strom noch direkt beeinflusst, beispielsweise durch Zuschauer, die sich nicht testen lassen möchten, sieht der Fanforscher als Nebenphänomen an. Selbst bei niedrigeren Impfquoten betont Prof. Lange: „Anders als zu Beginn letzter Saison hat jeder, der sich schützen will, ja vorgesorgt. Durch die große Grundgesamtheit schon bei 55 Prozent Geimpften in der Bevölkerung plus Genesenen und Menschen, die bereit sind, sich testen zu lassen, müsste das Potential groß sein, alte Zahlen zu erreichen.“

Allerdings scheuen nach MDR-Informationen zum Beispiel in den Fankreisen von Dynamo Dresden und Lok Leipzig Anhänger auch aufgrund des Aufwands mit geforderten Tests und den Hygienebedingungen teilweise noch den Stadionbesuch. So schaffte die SGD erst gegen Paderborn (0:3) am Wochenende erstmals ein mit 16.000 Zuschauern coronabedingt ausverkauftes Haus. Die CFC-Vorstandsvorsitzende Romy Polster gibt zu: „Die objektiven Rahmenbedingungen der Pandemie halten die Fans sicher noch vom Besuch ab. Eine große Hürde ist mit der 3G-Regel zu nehmen. Es sind viele Dinge zu erledigen, bevor man ins Stadion kommen kann – und das Hygienekonzept sieht eben personalisierte Tickets vor.“

Prof. Lange begründet die Fan-Müdigkeit dagegen mehr mit der Kommerzialisierung, der Aufblähung von Wettbewerben, der Verteilung von TV-Geldern und der Vergabe von Weltmeisterschaften nach Russland und Katar. „Man kommt aus der Empörung gar nicht heraus. Die Spitze der Menschenrechtsdebatte um Katar ist noch gar nicht erreicht, da kommt die FIFA auf die Idee, die WM 2030 nach Saudi-Arabien und Italien vergeben zu wollen.“