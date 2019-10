Magdeburg setzte sich sofort in der Hälfte der Rostocker fest, wurde aber kurzzeitig (6.) durch Nebelschwaden ausgebremst. Nach einer Minute gab Schiedsrichter Sören Storks die Partie wieder frei und der FCM konnte weiter sein Offensivspiel zelebrieren. Hansa-Keeper Markus Kolke stand zunehmend im Mittelpunkt und vereitelte in der 25. Minute die größte Chance des FCM bis dahin. Rico Preißinger legte sich das Leder am Strafraum zurecht und Kolke parierte mit starkem Reflex. Und auch vier Minuten später war er bei einem Gjasula-Freistoß, den der Magdeburger in den Winkel zirkelte, zur Stelle. Das 1:0 für den FCM schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Aber so ist Fußball: Die Führung gelang den Hanseaten. In der 33. Minute lief Nik Omladic nach Vorarbeit von Aaron Opoku durch und schob die Kugel an FCM-Schlussmann Morten Behrens vorbei in die Maschen. Bei dem Spielstand blieb es bis zum Pausentee.