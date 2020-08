Fußball | Fritz-Walter-Medaille Hohe Auszeichnung für Dynamos Kevin Ehlers

Hauptinhalt

Vor drei Jahren wechselte Kevin Ehlers zur SG Dynamo Dresden und schaffte schon in der vergangenen Saison den Sprung in die Zweitliga-Mannschaft. Jetzt erhielt der 19-Jährige die Fritz-Walter-Medaille in Silber.