CFC-Sportchef Steffen Ziffert erklärte dem MDR: "Wir wollten nach der Niederlage in Zwickau nicht emotionalisieren. Wir haben in den Weihnachtsferien wirtschaftlich und sportlich alles gecheckt und suchen nun einen neuen Trainer." Nach Rücksprache mit dem Aufsichtsrat müsse dieser extern finanziert werden, so Ziffert. Ob der neue Trainer zu Beginn des Trainingslagers feststehe, sei offen.