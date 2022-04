Form (vergangene 7 Liga-Spiele): Magdeburg: S | S | S | N | U | U | S Braunschweig: S | S | S | U | S | N | S Beide Teams konnten ihre letzten drei Spiele gewinnen und befinden sich in Topform. Während Magdeburg nach dem 3:0 gegen Zwickau am letzten Wochenende vorzeitig die Meisterschaft und den Aufstieg klar machte, kämpft Braunschweig noch um den zweiten Platz.

Das sagen die Trainer:

Michael Schiele (Eintracht Braunschweig) über die Chance mit einem Sieg auf den zweiten Platz zu springen: "Es ist in den letzten Tagen viel geschrieben worden, dass wir es wieder in der eigenen Hand haben. Aber dafür müssen wir erstmal alles gewinnen."



Christian Titz (1. FC Magdeburg) über seine Erwartungen an die drei verbleibenden Spiele nach dem sicheren Aufstieg: "Wir haben die große Möglichkeit, noch viele Punkte zu sammeln, um ein richtig gutes Endergebnis in der Tabelle zu haben."