Die Anzeigetafel bei 1860 München läuft ganz ohne Strom, da wird noch Hand angelegt und jeder Spielstand per extra Karte angebracht. Und wenn der HFC kam, hatte das entsprechende Personal zuletzt ordentlich zu tun. Beim letzten Aufeinandertreffen fing sich Halle dort eine böse 1:6-Pleite ein. Dennis Dressel erzielte an jenem 7. November 2020 gleich einen Viererpack, der zentrale Mittelfeldmann ist auch diesmal dabei - und die Saalestädter wohl gewarnt. Fakt: In fünf Auswärtspartien beim TSV gab's für den HFC keinen Sieg, nur zwei Punkte und 4:12-Tore. Da kann man auf jeden Fall was aufpolieren.

Beim 1:1 im September letzten Jahres in Halle ging's hoch her. Trotz Platzverweis nach nur einer halben Stunde verteidigte der HFC die Führung in Unterzahl lange. Erst in der 65. Minute glichen die Münchner, die sogar einen Elfmeter verschossen hatten, aus. Für die Hallenser war es damals ein wichtiges Achtungszeichen, war man doch in der Vorsaison in beiden Vergleichen gesamt 1:10 untergegangen.