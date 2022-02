Seit dem 2:1-Sieg im Hinspiel hat Mannheim in der Gesamtbilanz die Nase vorn. Insgesamt gab es sieben Spiele und obwohl der HFC mit 10:8 Toren das bessere Torverhältnis hat, gewann Halle nur zwei Spiele, hole zwei Remis und musste zwei Niederlagen hinnehmen.

Zwei Mal in Folge blieb Waldhof zuletzt ohne eigenes Tor. Das ist zu wenig für einen Aufstiegsaspiranten. Auch vor den beiden 0:0-Remis in den letzten Spielen stockte der Angriff der Gäste. In der Rückrunde gelangen Mannheim nur magere sieben Tore.