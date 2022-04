Fußball | 3. Liga 1. FC Magdeburg muss zum SC Verl

Hauptinhalt

34. Spieltag

Drittligaspitzenreiter 1. FC Magdeburg hat nach einer Sieglosserie in die Spur zurückgefunden. Nun steht am Ostersonntag (17.04.2022) das Auswärtsspiel beim SC Verl an.