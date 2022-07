André Meyer arbeitet erst ein halbes Jahr in seiner Geburtsstadt Halle. In der kommenden Saison kann er mit Niklas Landgraf auf einen Spieler vertrauen, der seit 2017 in Halle spielt. Andere Stammkräfte wie Louis Samson und Niklas Kreuzer gehen in ihre zweite Saison mit dem HFC. Toni Lindenhahn, Eigengewächs und Halle-Profi seit 2009, arbeitet weiter an seiner Rückkehr nach einem Knorpelschaden im Knie.