Wer ist schuld an der Insolvenz des Chemnitzer FC? Der Vermarkter, wie gestern vom Insolvenzverwalter Klaus Siemon behauptet, sieht sich keineswegs als Verursacher der Pleite. Der Schweizer Vermarkter Infront wies am Mittwoch die Vorwürfe, dass das Vertragsverhältnis Infront-CFC eine der Ursachen für die Insolvenz sei, "auf das Schärfste zurück".

In einer Pressemitteilung teilte das Unternehmen, das zu den Branchengrößen gehört und weltweit 35 Büros hat, mit: "Seit Beginn der Partnerschaft hat Infront zu einer erheblichen Steigerung der Vermarktungserlöse des Chemnitzer FC beigetragen. Zudem wurden die jeweiligen Vermarktungsziele vor jeder Saison stets eng mit dem Verein abgestimmt.



In Bezug auf die eigene Provision ist Infront dem Chemnitzer FC mehrmals und insbesondere im Hinblick auf die Saison 2017/18 deutlich entgegengekommen. Darüber hinaus haben wiederholte außerordentliche Beiträge von Infront in der Vergangenheit die Wettbewerbsfähigkeit des Clubs gestärkt und positive Lizenzierungsentscheidungen überhaupt erst ermöglicht. Dafür hat sich der Chemnitzer FC in Person seines jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden noch zu Beginn der Saison 2017/18 ausdrücklich und schriftlich bei Infront bedankt.



Der nun geäußerte Vorwurf einer Einschränkung der wirtschaftlichen Handlungsfreiheit durch Infront ist demnach nicht nachvollziehbar und schlichtweg falsch. Bis zuletzt ist Infront an die Schmerzgrenze gegangen, hat Angebote geliefert und war zu weiteren Verhandlungen bereit, um eine Fortführung des Clubs auch in der Zukunft zu ermöglichen."