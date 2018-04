Für den Chemnitzer FC beginnt nun die Zeit des Wartens und Hoffens. Laut Siemon ist der Zeitplan so, dass Anfang Juli das Insolvenzverfahren eröffnet wird. Ende August soll es dann zur Gläubigerversammlung kommen. Bis Ende Oktober könne der Insolvenzplan ausgearbeitet werden. "Wenn das positiv verläuft, könnte es so sein, dass wir November oder Dezember 2018 wieder aus dem Verfahren raus sind", so Siemon. Dafür muss der Verein für die Gläubigerversammlung ein vermittelbares Konzept entwickeln. "Dann müssen wir mit den Gläubigern reden und ich bin zuversichtlich, dass wir zu einem vernünftigen Ergebnis kommen", so der 59-Jährige.



Auswirkungen auf die Teilnahme an der Regionalliga in der kommenden Saison soll das laufende Verfahren aber nicht haben. "Wir werden versuchen, ein Konzept auf die Beine zu stellen, dass es sichergestellt ist, dass die Saison 2018/19 ordnungsgemäß stattfindet", erklärte er weiter.

Auߟenansicht der community4you Arena in Chemnitz. Bildrechte: IMAGO