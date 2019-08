Nach den Ereignissen am vergangenen Wochenende hat sich auch CFC-Insolvenzverwalter Siemon zu Wort gemeldet. "Natürlich geben mir all diese Ereignisse zu denken", so Siemon. Auch er sei "zum Ziel des Hasses in der Südkurve" geworden. Doch den Kampf für mehr Toleranz will die Klubführung nicht aufgeben. "Wir - und da meine ich das sportliche Führungsteam um Geschäftsführer Thomas Sobotzik, Chefcoach David Bergner, Co-Trainer Sreto Ristic und meine Person sowie die Gesellschafter - sind mit dem Auftrag angetreten: Die GmbH ist ein Bollwerk gegen Rechtsradikalismus", betont Siemon: "Dafür stehen und kämpfen wir. Gerade deshalb werden wir bekämpft."