Steht schon fest, wo Sie die Partie am Samstag verfolgen?

"Das ist noch nicht ganz klar. Ich habe noch keine Infos eingeholt, inwiefern die Möglichkeit für mich vor Ort gegeben ist. Es kann auch sein, dass ich an dem Tag Training habe. Ich will ja am Dienstag gegen Verl wieder spielen."

Welche Erwartungen haben Sie an das mitteldeutsche Duell HFC gegen Dynamo?

"Halle hat sich nach einem wackligen Start gut gemacht und in der Tabelle hochgearbeitet. Mit Terrence Boyd hat der HFC einen gefährlichen Stürmer, der gefühlt an allen Offensivaktionen beteiligt ist. Wir hatten zuletzt auch einen Lauf. Gegen Uerdingen war es ein besonderes Spiel, in dem wir auch mit dem "Sandkasten" (den Platzverhältnissen, Anm. d. Red.) zu tun hatten. Ich denke, dass am Samstag zwei Teams aufeinander treffen, die mit Selbstvertrauen gesegnet sind."

Beim Spiel in Rostock erzielt Marco Hartmann das erste seiner bislang zwei Saisontore. Bildrechte: imago images / osnapix

Was sind derzeit die größten Stärken und Schwächen von Dynamo?

"Wir haben in der Defensive eine hohe Stabilität. Auch die Spieler vorn betreiben einen hohen Laufaufwand, sodass wir dem Gegner als Team wenige Möglichkeiten geben. Zudem waren wir zuletzt sehr effektiv. Gegen Uerdingen hatten wir zu viel Respekt, Fehler zu machen. Wir haben einfältig gespielt und es dem Gegner leicht gemacht. Allerdings hat Uerdingen auch gut und aggressiv verteidigt."

Und die Schwächen des HFC?

"Da bereiten wir uns intern drauf vor. Halle hat eine ausgeglichene Formation gefunden, mit der sie zuletzt häufig gespielt haben. Die Schwächen, die wir ausgemacht haben, kann ich dann aber am Sonntag verraten (lacht)."

Woran denken Sie zuerst, wenn Sie auf die Drittliga-Historie dieses Duells schauen?

"In der Aufstiegssaison 2016 haben wir in Dresden in der Endphase das Spiel gedreht. Da waren besondere Emotionen im Stadion, die man in diesen Tagen oft vermisst. Auch beim 0:0 in Halle ging es hin und her. Obwohl wir ein durchschnittliches Spiel abgeliefert haben, haben uns die Fans permanent besungen. Das war Wahnsinn. Wir wurden nach dem Spiel eine halbe Stunde gefeiert und wussten nicht, wann wir denn gehen dürfen."

Ein Bild aus dem Juli 2012: HFC-Spieler Marco Hartmann entscheidet ein Drittliga-Spiel gegen Offenbach und wird von Nils Pichinot gerade noch eingefangen. Bildrechte: imago images/Köhn

Vielen Dank für das Gespräch.