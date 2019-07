"Nach dem sportlichen Umbruch wollen wir uns stabil in der Liga präsentieren. Wir wollen nicht zu weit in die Zukunft schauen, sondern die Mannschaft wachsen lassen."

"Damit beschäftige ich mich nicht. Die 3. Liga ist ausgeglichener und unberechenbarer als in den vergangenen Jahren. Es kommt sicher mehr als sonst auf einen guten Start an. Aber ich blicke nicht so weit voraus. Der Verein hat das Ziel ausgegeben, in den nächsten drei Jahren wieder aufzusteigen. Die Absteiger hatten in den letzten Jahren oft Probleme in der Liga. Durch die zahlreichen Traditionsvereine und eine enge Leistungsdichte ist es die stärkste 3. Liga seit der Einführung. Daher bringt es nichts, große Sprüche zu klopfen. Man muss erst einmal im Stadion abliefern."