Ziegner: "Es ist nicht möglich, einen Spieler eins zu eins zu ersetzen. Fest steht, dass Moritz Heyer viel dazu beigetragen hat, dass unsere Defensive so gut gearbeitet hat. Aber auch er hätte nicht so gut sein können ohne die anderen zehn auf dem Feld. So werden wir das jetzt auch angehen. Wir schauen, wer in unserem Kader am besten auf der Position spielen kann. Und auch er braucht dann wieder seine Mitspieler. Wir werden in der kommenden Saison nur dann defensiv so gut sein können, wenn wir als ganze Mannschaft verteidigen. Das wird ein Schwerpunkt sein."

Ziegner: "Werden nur gut sein können, wenn wir als Mannschaft verteidigen." Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK