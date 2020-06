Fußball-Drittligist FC Carl Zeiss Jena soll nach dem Wunsch von Investor Roland Duchatelet künftig vermehrt auf den eigenen Nachwuchs setzen. Dafür nimmt der Belgier auch in Kauf, dass es nach dem Abstieg in die Regionalliga mit der Rückkehr in den Profi-Fußball etwas länger dauert. "Sie wissen doch, dass typischerweise der Aufstieg nicht direkt nach einem Abstieg gelingt. Wer versucht, die Rückkehr übers Knie zu brechen, wird in vielen Fällen enttäuscht werden. Mir ist es lieber, wenn wir mit eigenen Jugendlichen gut aufbauen", sagte Duchatelet der "Thüringer Allgemeinen" (Montag). Langfristig wolle man mit vielen Spielern auflaufen, die aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum stammen: "Wir haben hier in Jena exzellente Voraussetzungen."