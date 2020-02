Mit Ismail Atalan als Trainer will der Hallesche FC die letzten 13 Spieltage in dieser Drittliga-Saison angehen und dabei den Abstieg verhindern. Nach zuletzt acht Spielen ohne Sieg hatten die HFC-Verantwortlichen am Montagabend die Reißleine gezogen und den bisherigen Chefcoach Torsten Ziegner entlassen. Damit wird der Ex-Übungsleiter von einem ehemaligen "Klassenkameraden" abgelöst. Ziegner und Atalan haben 2017 gemeinsam ihren Fußball-Lehrer beim DFB abgelegt.

Der 39-Jährige erhält in Halle einen Vertrag bis zum Sommer 2021, der jedoch nur für die 3. Liga und nicht für die Regionalliga gültig ist. Zu seiner Entscheidung pro HFC erklärte Atalan: "In den letzten anderthalb Jahren wurde vom Trainerteam in Halle sehr, sehr gute Arbeit geleistet und man hat den Verein sehr positiv wahrgenommen. Ich wurde gestern Abend geweckt und musste mich dann sehr schnell entscheiden. Aber ich hatte ein sehr gutes Gefühl, auch da Halle die letzten Jahre immer wieder an mir interessiert war. Jetzt wollen wir die Ärmel hochkrempeln und zurück in die Erfolgsspur finden."



Bereits vor zwei Jahren hatte es eine Kontaktaufnahme des HFC zu Atalan gegeben. Eine Zusammenarbeit kam damals nicht zu Stande, trotzdem brach der Kontakt nicht ab, wie HFC-Präsident Jens Rauschenbach erklärte.