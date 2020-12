Dann aber kam die 90. Minute - und das 1:2 durch Otto. Ein echter Nackenschlag! Aber nicht für den FSV: Erst gelang Huth in der ersten Minute der Nachspielzeit der umjubelte Ausgleich, dann machte Schröter per Kopf in der vierten Minute das FSV-Glück perfekt. 3:2! Kurios: Zu allen drei Treffern hatte der erst in der 68. Minute eingewechselte Can Coskun die Vorarbeit von links geliefert. Zwickau hatte eine wahre Herkulesaufgabe bestanden. Joe Enochs war hin und weg: "Ich habe alle Nerven gelassen. Schade, dass keine Zuschauer da waren, so etwas muss man live erlebt haben. Wir waren mausetot. So wie die Jungs zurückgekommen sind, das ist schon cool! Wenn man denkt im Fußball schon alles erlebt zu haben, dann passiert sowas"