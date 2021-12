Abstieg nach zweifelhaften Spielansetzungen

So selbstverständlich war der Aufstieg nicht, die Schwarz-Gelben erlebten ein Wechselbad der Gefühle, einen späten Trainerwechsel und dann doch die Erlösung nach dem unglücklichen Abstieg im Vorjahr. Denn nachdem Markus Kauczinski Anfang Dezember 2019 den Verein als Tabellenletzter in der 2. Bundesliga übernommen hatte, fing sich das Team und war beim Corona-Abbruch am 25. Spieltag bis auf einen Zähler an den Relegationsplatz herangerückt. Danach folgte eine zweiwöchige Corona-Quarantäne, danach mussten die Schwarz-Gelben innerhalb von 19 Tagen sieben Spiele bestreiten. Ein klarer Fall von Wettbewerbsverzerrung eigentlich, doch Dynamo fand bei der DFL kein Gehör.

Sofortige Rückkehr das klare Ziel

Und so ging man in die 3. Liga mit Kauczinski und dem klaren Ziel: Rückkehr in die 2. Bundesliga. Nach einem glanzvollen Pokalsieg gegen den Hamburger SV ging es recht zäh in die ersten Spiele. Nach neun Spieltagen standen bereits vier Niederlagen zu Buche. Doch dann fingen sich die Sachsen, schafften bis zur Winterpause sieben Siege und ein Unentschieden und fanden sich nach dem 17. Spieltag auf Platz eins wieder, stattliche acht Punkte vor dem Aufstiegsrelegationsplatz. Ins neue Jahr ging es zunächst ordentlich, aber bald schmolz der Abstand zu den Verfolgern. Sportgeschäftsführer Ralf Becker und Trainer Markus Kauczinski, der Ende April beurlaubt wurde. Bildrechte: imago images/Hentschel

Dynamo zieht die Notbremse

Als dann aus vier Spielen nur ein Zähler geholt wurde – zuletzt gab es gegen den Halleschen FC am 14. April ein 0:3 – war die Zeit von Kauczinski abgelaufen. Die Vereinsbosse sahen das Ziel Wiederaufstieg als massiv gefährdet an. Bei noch zwei Nachholspielen wegen einer Corona-Quarantäne belegte Dynamo nur noch Rang vier. "Es sind für uns jetzt noch sechs Spiele, in denen wir unbedingt unser Ziel, den Zweitliga-Aufstieg, erreichen wollen", sagte damals Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Schmidt bringt das Erfolgs-Gen zurück

Alexander Schmidt traute man diese Aufgabe zu. Der 52-Jährige wurde zunächst bis Saisonende verpflichtet. Und er fand wohl die richtige Ansprache, die Ergebnisse stimmten wieder. Gegen den MSV Duisburg, KFC Uerdingen und Viktoria Köln gab es Siege, in Verl ein torloses Remis. So konnten die Schwarz-Gelben tatsächlich bereits am vorletzten Spieltag gegen Türkgücü München den Wiederaufstieg perfekt machen. Der angesprochene 4:0-Heimsieg brachte der SGD vier Punkte Vorsprung auf den drittplatzierten FC Ingolstadt. Damit schaffte Dynamo nach 2004, 2011 und 2016 zum vierten Mal den Sprung ins die zweithöchste Spielklasse des deutschen Fußballs. Und Aufstiegstrainer Schmidt durfte bleiben. Torhüter Kevin Broll und Aufstiegstrainer Alexander Schmidt. Bildrechte: PICTURE POINT / Gabor Krieg

Wüste Randale trübt die Aufstiegsfreude