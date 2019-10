Rico Schmitt gibt sich auf der CZ-Homepage kämpferisch: "Wir alle wollen am Sonntag eine Mannschaft sehen, die marschiert und die arbeitet." Dass im ersten Spiel unter seiner Regie nicht alles klappen wird, ist ihm bewusst. "Aber dann kommt es letztlich auf die darauffolgende Reaktion an", so der einstige Coach von Erzgebirge Aue weiter. "Es geht für uns darum, jeden einzelnen Fan wieder zurückzugewinnnen, dass er wieder ins Stadion kommt", ergänzte der neue Hoffnungsträger an der Seitenlinie.