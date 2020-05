Nach MDR-Informationen ist auch die zweite offizielle Corona-Testreihe beim FC Carl Zeiss Jena negativ ausgefallen. Das Drittliga-Schlusslicht wird daher noch am Dienstagnachmittag (26. Mai) erstmals wieder ein komplettes Mannschaftstraining absolvieren. Der FCC weilt derzeit im Quarantäne-Trainingslager in der Leipziger Sportschule "Egidius Braun".

Von dort aus wird es die Jenaer am kommenden Wochenende zum Wiederanpfiff der 3. Liga mit großer Wahrscheinlichkeit nach Würzburg verschlagen. Dort soll am Sonntag (31. Mai, 17 Uhr, im Liveticker in der "SpiO"-App und auf sport-im-osten.de) die Auftaktpartie gegen den Chemnitzer FC stattfinden. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.