Das abstiegsbedrohte Drittliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena will sich personell neu aufstellen. Neben einem neuen Cheftrainer suchen die Thüringer auch einen Sportdirektor für die kommende Saison.



"Es ist sinnvoll, neben dem Trainer eine Person zu haben, die sich dauerhaft mit der Kaderzusammenstellung beschäftigen kann", sagte Geschäftsführer Chris Förster der "Ostthüringer Zeitung" (Montag, 24. Februar). Man sei in allen Bereichen sehr schmal aufgestellt, "da ist diese Aufgabe nicht für den Trainer allein zu leisten". Förster führt bereits Gespräche und will bis März einen neuen Sportdirektor präsentieren.