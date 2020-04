Es rumort weiterhin beim FC Carl Zeiss Jena. Seit mehreren Wochen konfrontiert die aktive Fanszene den Verein mit Vorwürfen gegen die Trainer- und Führungsetage. Das Hauptthema sind und bleiben die öffentlich gewordenen Trainingsmethoden von U19-Coach Kenny Verhoene, welcher sich im FCC-Nachwuchsleistungszentrum unzumutbar gegenüber Jugendspielern verhalten haben soll.

Bereits am 13. und 24. März hatten sich die Ultras mit Stellungnahmen an die Öffentlichkeit gewandt. In einem dritten Statement mit dem Titel "Es reicht" (6. April) hat man den Anschuldigungen nun nicht nur neuen Nährboden gegeben, sondern diese ein weiteres Mal mit konkreten personellen Konsequenzen verbunden.

Schwere Vorwürfe gegen Verhoene

Dabei bezieht sich die Fanszene erneut auf die Trainingsmethoden von Verhoene – die Vorwürfe haben es in sich. Demnach sei "eine Vielzahl verschreibungspflichtiger Schmerztabletten an minderjährige Spieler ausgegeben" worden. Außerdem sollen den Nachwuchskickern Nahrungsergänzungsmittel empfohlen worden sein, ohne über Nebenwirkungen aufzuklären. Des Weiteren soll der komplette Kader im Trainingslager "bewusst viel zu geringe Nahrungsmengen, mit unprofessionellen und gesundheitsgefährdenden Begründungen" erhalten haben. Kenny Verhoene Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Auch sollen Spieler mit nachgewiesenen Verletzungen systematisch im Trainings- und Spielbetrieb eingesetzt worden sein. "Als wäre diese unentschuldbare und dem Anspruch des FC Carl Zeiss Jena in keiner Weise zumutbare Praxis nicht schon skandalös genug, wurden die Spieler systematisch mit Drohszenarien bezüglich ihrer sportlichen Zukunft unter Druck gesetzt, bei gleichzeitigem Kontaktverbot mit der im NWLZ (Nachwuchsleistungszentrum, Anm. d. Red.) tätigen Sportpsychologin", behaupten die Ultras.

"Sofortige Absetzung des Trainerteams zwingend notwendig"

Die Vorwürfe sind bislang nicht aufgeklärt, auch eine Mediation brachte nicht den gewünschten Effekt, bemängeln die Fans. So hat sich aus einem persönlichen Gespräch zwischen der beauftragten Mediatorin, einem Fanszene-Vertreter und mehreren Teilnehmern der Mediation ergeben, "dass aus der Mediation überhaupt keine Aufklärung der Vorwürfe hervorgehen wird und dies auch nicht das Ziel ist." Im Zuge dessen wirft man den Vereinsverantwortlichen um Vizepräsident Frank Jauch und Geschäftsführer Chris Förster vor, kein "ernsthaftes Interesse an der Aufklärung" zu zeigen.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um den Verein fordern die Ultras sofortige personelle Konsequenzen. So mache "der längst überfällige ernste Umgang mit dem systematischen Fehlverhalten von Kenny Verhoene und seinem Assistenten eine sofortige Absetzung des Trainerteams der A-Junioren zwingend notwendig", heißt es in dem Statement. Sollte diese Reaktion nicht von Vereinsseite aus erbracht werden, droht die aktive Fanszene: "Kenny Verhoene wird kein einziges Fußballspiel mehr in Verantwortung an der Seitenlinie einer FCC-Mannschaft erleben! Bleiben auch jetzt personelle Konsequenzen aus, werden wir dafür sorgen".

Auch Förster und Jauch im Kreuzfeuer

Doch damit nicht genug. Auch schießen die Fans gegen Vizepräsident Jauch und Geschäftsführer Förster. So spiegelt sich in Jauchs Aussagen "eine systematische Bagatellisierung der schwerwiegenden Fehler von Kenny Verhoene und seinem Assistenztrainer Jens Förster wider". Jauch würde sich zudem "im offensichtlichen Streben um den Präsidenten-Sitz (und gegen Klaus Berka) unmoralisch, unehrlich und vor allem anmaßend" verhalten, so die Ultras. Kenny Verhoene (Trainer), Klaus Berka (Präsident) und Chris Förster (Geschäftsführer/v.l.) Bildrechte: imago images / Bild13

Förster hingegen soll sich im Verlauf der Hinrunde bei Zweitligist Dynamo Dresden auf eine Stelle in der Geschäftsführung beworben haben. Die Fanszene sieht darin einen "belegten Abwanderungswunsch" und wirft ihm vor, "pseudo-loyale Aussagen" zu treffen. "Förster belügt Mitglieder und Anhänger des FC Carl Zeiss in gleichem Maße wie Angestellte und Gremienvertreter", lautet das drastische Urteil der Ultras.

Förster weist Vorwürfe vehement zurück

Harte Worte, die Förster bereits am Montag (06. April) gegenüber der "Ostthüringer Zeitung" mit aller Vehemenz zurückwies: "Ich kann klipp und klar feststellen, dass ich mich weder mündlich oder schriftlich noch telefonisch um eine Stelle bei Dynamo Dresden oder einem anderem Verein beworben habe", so der FCC-Geschäftsführer: "Das erkläre ich gern auch eidesstattlich." Gleichzeitig wehrte sich Förster mit deutlichen Worten gegen die Vorwürfe. So würde die Ultraszene "unverfroren Lügen verbreiten, um ein bestimmtes Stimmungsbild zu erzeugen."

Auseinandersetzung spitzt sich zu – Lösung nicht in Sicht

Die Auseinandersetzung zwischen aktiver Fanszene und Verein spitzt sich beim dreimaligen DDR-Meister immer weiter zu. Dass die beiden Lager in naher Zeit an einem Tisch zusammenkommen, um die Situation sachlich auszudiskutieren, darf bezweifelt werden. Schließlich würde sich ein solcher Austausch aufgrund der Corona-Pandemie aktuell eher schwer gestalten.