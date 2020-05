Den Jenaern fiel danach nicht mehr viel ein, stattdessen hätte der eingewechselte Davud Tuma in der Nachspielzeit noch das 2:0 schießen können, scheiterte aber an Jo Coppens im Jenaer Tor. Es reichte auch so für den dritten Sieg im fünften Spiel für den CFC in diesem Jahr, der in der nun Zwölfter ist. Für den Tabellenletzten Jena wird die Lage dagegen immer aussichtsloser.

Das goldene Tor von Erik Tallig in der 57. Minute. Bildrechte: imago images/foto2press