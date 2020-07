Im Vergleich zur letzten Partie in Unterhaching, als sich die Thüringer nach einer 2:0-Führung noch mit einem 2:2 begnügen mussten, nahm Teamchef René Klingbeil drei Veränderungen vor. Für Marius Grösch, Niclas Fiedler und Dominik Bock, die zunächst auf der Bank saßen, rückten Nico Hammann, Jannis Kübler und Daniele Gabriele in die Startelf.

Die Thüringer ergriffen sofort die Initiative und drängten die Großaspacher in ihre Hälfte. Es schien nur eine Frage der Zeit zu sein, wann das erste Tor für die Zeiss-Kicker fällt. Allein Daniele Gabriele hatte gute Chancen dazu. In der siebten Minute schoss er knapp über den SGS-Kasten, nach einer guten Viertelstunde schob der 25-Jährige die Kugel aus 16 Metern mit der Innenseite am Tor vorbei. Auch Vasilios Dedidis reihte sich bei den vergebenen Möglichkeiten ein, als er in der 29. Minute völlig frei das Leder nicht an Großaspachs Keeper David Nreca-Bisinger vorbeibrachte. In der Schlussphase wurden die Gäste etwas munterer, Gefahr strahlten sie aber nicht aus.