Im März waren Vorwürfe gegen Verhoene bekannt geworden. Der 47-Jährige soll als Coach der U19 zur Überprüfung des Fitnesszustands seiner Spieler Fotos in Unterhosen angefordert haben. Außerdem berichteten Medien von Elternbeschwerden über ein Trainingslager in Belgien, bei dem die Jugendspieler angeblich in einer Umkleidekabine schlafen mussten - ohne Fenster und Belüftung.