Der FC Carl Zeiss Jena spielte in der Anfangsphase ganz gut mit, von zwingenden Aktion war in der ersten Halbzeit aber so gut wie nichts zu sehen. Da waren die "Roten Teufel" aus ganz anderem Holz geschnitzt und gingen in der sechsten Minute in Front. Nach einem Stockfehler von Marius Grösch behielt Christian Kühlwetter kühlen Kopf und netzte zum 1:0 für den FCK ein. Dann wurde es deutlicher. Zunächst vergab Kühlwetter in der 32. Minute die Chance zum 2:0, als er einen Foulelfmeter an den linken Pfosten setzte. Kurz danach machte es der 24-Jährige aus dem Spiel heraus besser und erzielte mit einem strammen Schuss unter die Latte das 2:0. Schlimmeres blieb Jena bis zur Pause erspart.

Gelb von Schiedsrichterin Katrin Rafalski für Maximilian Rohr, der mit Lucas Röser aneinander geraten war. Bildrechte: Eibner-Pressefoto / Alexander Neis