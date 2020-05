Da Jena am 3. Juni auswärts beim MSV Duisburg antritt, habe der FC Carl Zeiss alle westdeutschen Drittligisten angefragt, ob die Klubs für die Partie gegen Chemnitz am 31. März (17 Uhr) ihre Spielstätte zur Verfügung stellen können, hieß es in einer Pressemitteilung, die der FCC am Sonntag verschickte. Damit wollen die Thüringer die "ohnehin schon enormen Kosten in einem erträglichen Maße" halten.



"Hinzu kommt, dass auch nach dem Spiel in Duisburg der FCC im heimischen Jena bis zumindest einschließlich 5. Juni weiter kein Mannschaftstraining absolvieren kann, was womöglich sogar eine Verlängerung des Duisburg-Trainingscamps nötig macht", steht in der Mitteilung.