Wie die Thüringer am Donnerstag (28.11.2019) "Sport im Osten" mitteilten, planen sie nun, vor ein ordentliches Gericht zu ziehen. Diesen Schritt ist bisher noch kein Klub aufgrund von Pyro-Strafen gegangen. FCC-Geschäftsführer Chris Förster hatte schon vor Monaten betont, dass der Klub alles in seiner Macht stehende getan habe, um das Abbrennen von Pyrotechnik zu verhindern. Nun kündigt Förster an, vor ein solches Gericht gehen zu wollen - wenn die FCC-Gremien zustimmen. Dabei verweist er auch auf die DFB-Pokal-Finals, bei dem es dem Verband selbst wiederholt nicht gelänge, Pyrotechnik zu verhindern.

Bildrechte: imago/Matthias Koch