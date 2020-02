Trotz der 0:2-Niederlage gegen den SV Meppen wird René Klingbeil weiterhin Verantwortung beim FC Carl Zeiss Jena tragen. Wie Geschäftsführer Chris Förster bei "Magenta Sport" bestätigte, soll der 38-Jährige als Teammanager weitermachen. Klingbeil war nach der überraschenden Entlassung von Rico Schmidt interimsweise vom Co- zum ersten Trainer aufgerückt, holte in den vorangegangenen beiden Spielen auch vier Punkte. Aktuell besitzt er aber nur eine B-Lizenz. Für einen offiziellen Cheftrainerposten in der 3. Liga braucht es aber eine Fußballlehrer-Lizenz.