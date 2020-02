Bei Drittliga-Schlusslicht FC Carl Zeiss Jena droht Mittelfeldspieler Ole Käuper langfristig auszufallen. Der 23-Jährige verletzte sich bei der 0:2-Heimniederlage gegen den SV Meppen nach einem Zweikampf kurz vor Spielende am linken Knie. "Ich habe den Doktor kurz gefragt. Ich mag die Diagnose nicht in den Mund nehmen, hoffe auch nicht, dass das eintrifft. Das wäre ein herber Genickschlag, er ist ein extrem wichtiger Spieler im zentralen Mittelfeld. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist", sagte Interimstrainer René Klingbeil dem MDR. Am Montag soll eine MRT-Untersuchung Aufschluss über das Ausmaß der Verletzung geben.