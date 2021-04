Vor dem Drittliga-Knaller Erster gegen Zweiter hat Hansa Rostocks Trainer Jens Härtel die Qual der Wahl. Nachdem einige Rekonvaleszenten wieder fit sind, werde es für die Partie am Sonntag (14:00 Uhr im Liveticker in der SpiO-App und auf sport-im-osten.de) bei Spitzenreiter Dynamo Dresden "schwierige Entscheidungen" in Sachen Kader geben, kündigte er im "SpiO-Talk" am Donnerstag (01.04.2021) an.