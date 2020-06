Fußball | 3. Liga Torwart Coppens verlässt Jena am Saisonende

Jo Coppens verlässt den FC Carl Zeiss Jena. Das verkündete der Verein am Samstag wenige Stunden vor dem Spiel gegen Viktoria Köln. Der 29-Jährige möchte in der kommenden Saison eine neue sportliche Herausforderung suchen.



"Meine Familie und ich haben uns in Jena, wo wir prima aufgenommen wurden, immer sehr wohl gefühlt. Umso mehr schmerzt es mich, dass wir als Mannschaft in dieser Saison so enttäuscht haben und so wenig an die Fans zurückgeben konnten. Ich wünsche dem FCC und seinen Anhängern von Herzen alles Gute", wird Coppens in der Vereinsmeldung zitiert.