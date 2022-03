1975 wechselte Joachim Streich vom FC Hansa Rostock zum 1. FC Magdeburg. In seiner ersten Saison bejubelt er am 1. Oktober sein Elfmetertor zum 2:1 im Spiel gegen Malmö FF im Europapokal der Landesmeister. Am Ende schied der FCM jedoch durch ein 3:3 aus dem Wettbewerb aus. Bildrechte: imago/Werner Schulze