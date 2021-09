Nach dem 2:2 im Fußball-Drittliga-Nachholer beim FSV Zwickau hatte Halles Trainer Florian Schnorrenberg Redebedarf: "Wir Trainer haben immer eine Vorbildfunktion zu erfüllen", leitete der 44-Jährige seine Worte ein. Deshalb war er nicht begeistert, dass ihn Kollege Joe Enochs vom FSV auf der Pressekonferenz auch beim dritten Mal in Zwickau hat warten lassen, immerhin: "Damit komme ich schon klar."

Viel mehr ärgerte ihn die in seinem Augen unzureichende Ballverteilung abseits des Rasens und das Verhalten der Balljungen: "Bei uns liegen fünf, sechs Bälle an den Seitenlinien. Damit jede Mannschaft entscheiden kann, ob sie das Spiel schnell macht oder nicht. Hier lag nach 1:0-Führung kein Ball mehr. Und die Ballkinder kriegen dann noch die Anweisung, das Spiel zu verlangsamen. Das finde ich grob unsportlich."

Zwickau war in der 18. Minute in Führung gegangen, ehe Halle das Spiel kurz drehte (49./71.). Zwei Minuten später stellten die Gastgeber den späteren Endstand her.