Der verlorene Sohn ist zurück in Elbflorenz. Wie Zweitliga-Absteiger SG Dynamo Dresden am Sonnabend (11. Juni) meldete, heuert Jonathan Meier wieder bei den Schwarz-Gelben an.

Der 22-jährige Linksverteidiger, der bereits in der Saison 2020/21 für die Dresdner spielte und als Teil der Drittliga-Meistermannschaft am direkten Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga beteiligt war, kommt vom FSV Mainz 05 zur Sportgemeinschaft zurück und unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen. In der abgelaufenen Saison war Meier zum FC Hansa Rostock ausgeliehen, für den er 18 Zweitliga-Einsätze absolvierte.