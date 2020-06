Der 1. FC Kaiserslautern ist am Dienstag (23. Juni) zu Gast im Ostseestadion. Für Hansa Rostock steht die Revanche an, denn am 16. Spieltag verlor die Mannschaft von Jens Härtel auf dem "Betze" mit 0:2. Der FCH rutschte auf den zehnten Rang und hatte sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, der damals vom Halleschen FC eingenommen wurde. So ändern sich die Zeiten. Halle wurde durchgereicht, die Nordlichter schnuppern an den Aufstiegsrängen. Zwei Zähler fehlen zum drittplatzierten MSV Duisburg, von dem sich Rostock im letzten Spiel 0:0 trennte.