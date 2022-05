Die Verantwortlichen des viermaligen deutschen Meisters seien nach einer intensiven Analyse der aktuellen Situation zu dieser Entscheidung gekommen, hieß es. Zuvor hatten mehrere Medien über die Trennung berichtet. Schuster soll bereits am Mittwochnachmittag seine erste Einheit beim FCK leiten. Der 54-jährige gebürtige Chemnitzer war zuletzt bis Mai 2021 für Erzgebirge Aue tätig. Zuvor coachte Schuster beim FC Augsburg, bei Darmstadt 98 und den Stuttgarter Kickers. Mit den Lilien schaffte er den Durchmarsch von der 3. Liga bis in die Beletage des deutschen Fußballs. Gemeinsam mit Schuster wird Co-Trainer Sascha Franz an den Betzenberg kommen.

Der 50-Jährige hatte den Trainerjob am Betzenberg am 1. Februar 2021 übernommen und den FCK vor dem Abstieg gerettet. Insgesamt stand Antwerpen in der 3. Liga 52-mal an der Seitenlinie. In der Relegation wartet zunächst das Heimspiel und dann die Partie in Dresden. Kaiserslautern hatte sich nach schwachem Saisonstart enorm gesteigert und die Rückkehr in die 2. Liga vor Augen. Doch durch die Niederlagenserie zog zuletzt Eintracht Braunschweig vorbei. Die Relegationsspiele gegen Dynamo Dresden finden am 20. und 24. Mai statt.