Der 1. FC Kaiserslautern kann sich am Sonntag auf das zweite Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena freuen. Aufgrund der verlängerten Pandemie-Verordnungen in Thüringen mussten die Thüringer ihr Heimrecht an die Pfälzer abgeben. Ob das allerdings von Vorteil für die Mannschaft von Boris Schommers ist, muss sich erst noch herausstellen. Zwar gewann der FCK das Hinspiel gegen den FCC mit 3:1 (11. ST), ansonsten reißen die "Roten Teufel" in heimischen Gefilden keine Bäume aus.