Saisonabbruch, Liga-Aufstockung, Neustart mit Geisterspielen im September und Erhalt der Eingleisigkeit - in der teilweise hitzig geführten Diskussion um einen Neustart oder den Abbruch der Saison in der 3. Liga hat der 1. FC Magdeburg ein Konzept vorgestellt, das den Klubs das finanzielle Überleben und die wirtschaftliche Planungssicherheit geben soll.

"Die Lösung soll sein: Man muss die Vereine schützen, man muss sie finanziell so schützen, dass sie am Ende überleben können", sagte FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik dem MDR. Fest steht für Kallnik, dass der vom DFB geplante Neustart der Liga am 26. Mai vielen Vereinen schaden würde. Für den FCM bezifferte der einstige Profi die zusätzlichen Kosten auf 740.000 Euro.