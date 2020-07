Torwart und Kapitän Johannes Brinkies bleibt bis 2022 beim FSV Zwickau. Das teilte der Verein am Montag mit. Er gehöre zu den besten Torhütern der Liga, schwärmte Sportdirektor Toni Wachsmuth.

Seit vier Jahren steht der 27-Jährige bei den "Schwänen" zwischen den Pfosten, hatte auch in der vergangenen Saison großen Anteil am knapp geschafften Klassenerhalt. Und freut sich nun auf die neue Spielzeit: "Ich möchte einfach an Bord bleiben, dass wir unsere Ziele erreichen. Familiär passt es, es war keine große Frage, dass ich verlängere. Ich freue mich, hoffentlich bald wieder live im Stadion mit euch Siege zu feiern", sagte der Keeper.