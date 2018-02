Die deutschen Drittligisten haben in diesem Winter so wenige Transfers wie noch nie seit Einführung der eingleisigen Spielklasse in der Saison 2008/09 vorgenommen. Bis zum Transfer-Schluss am Mittwoch bestätigten die 20 Vereine nur 62 Wechsel (35 Zu- und 27 Abgänge). Vor vier Jahren waren es mit 128 noch mehr als doppelt so viele Transfers.