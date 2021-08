Gegen eine Verpflichtung würde jedoch die Verletzungsanfälligkeit Hartmanns sprechen. Allerdings hat der HFC in seiner Abwehr akute Personalsorgen. So stehen derzeit vier von acht Verteidigern aus Verletzungsgründen nicht zur Verfügung. So wurde zuletzt das 19-jährige Abwehrtalent Fynn Otto von Eintracht Frankfurt ausgeliehen.